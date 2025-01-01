DocumentazioneSezioni
CiSAR

Cisar è una classe destinata all'utilizzo del indicatore tecnico Parabolic Stop And Reverse System.

Descrizione

Classe Cisar prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Parabolic Stop And Reverse System.

Dichiarazione

   class CiSAR: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

SarStep

Restituisce lo step di incremento dei prezzi

Maximum

Restituisce il valore massimo dello step

Metodo Create

 

Create

Crea l'indicatore

Data Access Methods

 

Main

Restituisce i dati del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription