CiSAR

Cisar è una classe destinata all'utilizzo del indicatore tecnico Parabolic Stop And Reverse System.

Descrizione

Classe Cisar prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Parabolic Stop And Reverse System.

Dichiarazione

class CiSAR: public CIndicator

Titolo

#include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiSAR

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi SarStep Restituisce lo step di incremento dei prezzi Maximum Restituisce il valore massimo dello step Metodo Create Create Crea l'indicatore Data Access Methods Main Restituisce i dati del buffer Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale