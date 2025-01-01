CiSAR
Cisar è una classe destinata all'utilizzo del indicatore tecnico Parabolic Stop And Reverse System.
Descrizione
Classe Cisar prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Parabolic Stop And Reverse System.
Dichiarazione
|
class CiSAR: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiSAR
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce lo step di incremento dei prezzi
|
Restituisce il valore massimo dello step
|
Metodo Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Data Access Methods
|
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription