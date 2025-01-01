CiMFI

CiMFI è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Money Flow Index.

Descrizione

La Classe CiMFI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Money Flow Index.

Dichiarazione

class CiMFI: public CIndicator

Titolo

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiMFI

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi MaPeriod Restituisce il periodo di averaging Applied Restituisce il tipo di volume da applicare Create Create Crea l'indicatore Accesso ai dati Main Restituisce i dati del buffer Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale