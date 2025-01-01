CiMFI
CiMFI è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Money Flow Index.
Descrizione
La Classe CiMFI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Money Flow Index.
Dichiarazione
class CiMFI: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiMFI
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce il tipo di volume da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce i dati del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription