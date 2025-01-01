MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayMax StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Max Ottiene la grandezza massima possibile dell' array senza riallocazione di memoria. int Max() const Valore di ritorno La dimensione massima possibile dell'array senza riallocazione di memoria. Esempio: //--- esempio per CArray::Max() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Errore creazione oggetto"); return; } //--- controlla grandezza massima int max=array.Max(); //--- usa array //--- ... //--- elimina array delete array; } Available IsSorted