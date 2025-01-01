DocumentazioneSezioni
Max

Ottiene la grandezza massima possibile dell' array senza riallocazione di memoria.

int  Max() const

Valore di ritorno

La dimensione massima possibile dell'array senza riallocazione di memoria.

Esempio:

//--- esempio per CArray::Max()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- controlla grandezza massima
   int max=array.Max();
   //--- usa array
   //--- ...
   //--- elimina array
   delete array;
  }