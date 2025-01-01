DocumentazioneSezioni
CiVIDyA

CiVIDyA è una classe destinata per usare l' indicatore tecnico Variable Index Dynamic Average.

Descrizione

Classe CiVIDyA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Variable Index Dynamic Average.

Dichiarazione

   class CiVIDyA: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiVIDyA

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

CmoPeriod

Restituisce il periodo per il Momentum

EmaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

IndShift

Restituisce lo slittamento orizzontale

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Metodo Create

 

Create

Crea l'indicatore

Data Access Methods

 

Main

Restituisce l'elemento del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription