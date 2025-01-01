CiVIDyA
CiVIDyA è una classe destinata per usare l' indicatore tecnico Variable Index Dynamic Average.
Descrizione
Classe CiVIDyA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Variable Index Dynamic Average.
Dichiarazione
|
class CiVIDyA: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiVIDyA
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo per il Momentum
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Restituisce lo slittamento orizzontale
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Metodo Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Data Access Methods
|
|
Restituisce l'elemento del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription