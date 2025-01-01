- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
CIndicator Klasse
Die CIndicator Klasse ist eine Basisklasse für Klassen technischer Indikatoren der MQL5-Standardbibliothek.
Beschreibung
Die CIndicator Klasse gewährleistet allen Nachfolgern einen vereinfachten Zugang zu allgemeinen Funktionen API MQL5 hinsichtlich der Arbeit mit technischen Indikatoren.
Deklaration
|
class CIndicator: public CSeries
Titel
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CIndicator
Direkte Ableitungen
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Methoden der Klasse nach Gruppen
|
Attribute
|
|
Erhält den Handle eines Indikators
|
Erhält den Erstellungsstatus eines Indikators
|
Setzt das Flag der Befreiung eines Handles
|
Erstellen
|
|
Erstellt einen Indikator
|
Setzt die Puffer-Größe für einen Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Kopiert Daten aus dem Puffer eines Indikators
|
Datenaktualisierung
|
|
Aktualisiert Daten eines Indikators
|
Extrema finden
|
|
Erhält den Index des kleinsten Wertes im angegebenen Bereich
|
Erhält den kleinsten Wert im angegebenen Bereich
|
Erhält den Index des höchsten Wertes im angegebenen Bereich
|
Erhält den höchsten Wert im angegebenen Bereich
|
Umwandlung von Aufzählungen
|
|
Wandelt ENUM_MA_METHOD in eine Zeile um
|
Wandelt ENUM_APPLIED_PRICE in eine Zeile um
|
Wandelt ENUM_APPLIED_VOLUME in eine Zeile um
|
Mit Chart arbeiten
|
|
Fügt einen Indikator
|
Löscht den Indikator vom Chart
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent