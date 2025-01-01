DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicator 

CIndicator Klasse

Die CIndicator Klasse ist eine Basisklasse für Klassen technischer Indikatoren der MQL5-Standardbibliothek.

Beschreibung

Die CIndicator Klasse gewährleistet allen Nachfolgern einen vereinfachten Zugang zu allgemeinen Funktionen API MQL5 hinsichtlich der Arbeit mit technischen Indikatoren.

Deklaration

   class CIndicator: public CSeries

Titel

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Direkte Ableitungen

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Methoden der Klasse nach Gruppen

Attribute

 

Handle

Erhält den Handle eines Indikators

Status

Erhält den Erstellungsstatus eines Indikators

FullRelease

Setzt das Flag der Befreiung eines Handles

Erstellen

 

Create

Erstellt einen Indikator

BufferResize

Setzt die Puffer-Größe für einen Indikator

Datenzugriff

 

GetData

Kopiert Daten aus dem Puffer eines Indikators

Datenaktualisierung

 

Refresh

Aktualisiert Daten eines Indikators

Extrema finden

 

Minimum

Erhält den Index des kleinsten Wertes im angegebenen Bereich

MinValue

Erhält den kleinsten Wert im angegebenen Bereich

Maximum

Erhält den Index des höchsten Wertes im angegebenen Bereich

MaxValue

Erhält den höchsten Wert im angegebenen Bereich

Umwandlung von Aufzählungen

 

MethodDescription

Wandelt ENUM_MA_METHOD in eine Zeile um

PriceDescription

Wandelt ENUM_APPLIED_PRICE in eine Zeile um

VolumeDescription

Wandelt ENUM_APPLIED_VOLUME in eine Zeile um

Mit Chart arbeiten

 

AddToChart

Fügt einen Indikator

DeleteFromChart

Löscht den Indikator vom Chart

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent