AddToChart

Aggiunge l'indicatore al chart.

bool  AddToChart(
   const long    chart,      // chart ID
   const int     subwin      // indice sottofinestra
   )

Parametri

chart

[in]  Chart ID.

subwin

[in]  Indice sottofinestra Chart.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può aggiungere l'indicatore al grafico.