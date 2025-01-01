DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorAddToChart 

AddToChart

Aggiunge l'indicatore al chart.

bool  AddToChart(
   const long  chart,     // chart ID
   const int  subwin      // indice sottofinestra
   )

Parametri

chart

[in]  Chart ID.

subwin

[in]  Indice sottofinestra Chart.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può aggiungere l'indicatore al grafico.