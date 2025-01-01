CiAMA
CiAMA è una classe destinata per l'utilizzo dell' indicatore tecnico Adaptive Moving Average.
Descrizione
La Classe CiAMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Adaptive Moving Average.
Dichiarazione
|
class CiAMA: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiAMA
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Restituisce il periodo medio per il (veloce)fast EMA
|
Restituisce il periodo medio per il (lento)slow EMA
|
Restituisce lo slittamento orizzontale
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce l'elemento del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription