CiAMA 

CiAMA

CiAMA è una classe destinata per l'utilizzo dell' indicatore tecnico Adaptive Moving Average.

Descrizione

La Classe CiAMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Adaptive Moving Average.

Dichiarazione

   class CiAMA: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAMA

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

FastEmaPeriod

Restituisce il periodo medio per il (veloce)fast EMA

SlowEmaPeriod

Restituisce il periodo medio per il (lento)slow EMA

IndShift

Restituisce lo slittamento orizzontale

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce l'elemento del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription