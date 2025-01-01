MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorDeleteFromChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChartBarsCalculated DeleteFromChart Elimina l'indicatore dal chart. bool DeleteFromChart( const long chart, // chart ID const int subwin // indice sottofinestra ) Parametri chart [in] Chart ID. subwin [in] Indice sottofinestra Chart. Valore di ritorno true - successo, false - non può rimuovere l'indicatore dal chart. AddToChart BarsCalculated