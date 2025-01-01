DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorDeleteFromChart 

DeleteFromChart

Elimina l'indicatore dal chart.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // chart ID
   const int  subwin      // indice sottofinestra
   )

Parametri

chart

[in]  Chart ID.

subwin

[in]  Indice sottofinestra Chart.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può rimuovere l'indicatore dal chart.