MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorBarsCalculated HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChartBarsCalculated BarsCalculated Restituisce la quantità di dati calcolati per l'indicatore. int BarsCalculated() const; Valore di ritorno Restituisce la quantità di dati calcolati nel buffer indicatore, o -1 in caso di errore (dati non ancora calcolati). DeleteFromChart CIndicators