DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorBarsCalculated 

BarsCalculated

Restituisce la quantità di dati calcolati per l'indicatore.

int  BarsCalculated() const;

Valore di ritorno

Restituisce la quantità di dati calcolati nel buffer indicatore, o -1 in caso di errore (dati non ancora calcolati).