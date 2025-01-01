CArrayObj

La Classe CArrayObj è una classe di array dinamico di puntatori ad istanze di CObject e delle sue classi derivate.

Descrizione

La Classe CArrayObj offre la possibilità di lavorare con un array dinamico di puntatori a istanze di CObject e di sue classi derivate. Questo permette di lavorare sia con array dinamici multidimensionali di tipi di dati primitivi e con strutture di dati che hanno un'organizzazione più complessa di dati.

La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.

Ci sono certe sottigliezze della classe CArrayObj.

Dichiarazione

class CArrayObj : public CArray

Titolo

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj Discendenti diretti CIndicators, CSeries

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi FreeMode Ottiene la flag della gestione della memoria FreeMode Imposta la flag di gestione della memoria Controllo della memoria Reserve Alloca memoria per aumentare la grandezza dell'array Ridimensiona Imposta una nuova (più piccolo) grandezza dell'array Shutdown Cancella l'array con piena deallocazione della sua memoria (ma non i suoi elementi). Creazione di un nuovo elemento virtual CreateElement Crea un nuovo elemento di un array nella posizione specificata Aggiunta metodi Add Aggiunta elemento alla fine dell'array AddArray Aggiunta elemento alla fine dell'array Insert Inserisce un elemento alla posizione specificata nell array InsertArray Inserisce in un array elementi di un altro array dalla posizione specificata AssignArray Copia gli elementi di un array in un altro Update methods Aggiorna Cambia l'elemento alla posizione array specificata Shift Sposta un elemento da una data posizione nell'array per l'offset specificato Metodi eliminazione Detach Ottiene l'elemento dalla posizione specificata e lo rimuove dall'array Delete Rimuove l'elemento dalla posizione specificata dell'arrat DeleteRange Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array Clear Rimuovere tutti gli elementi dell'array senza il rilascio della memoria array Metodi d'accesso At Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array Confronta i metodi CompareArray Confronta l'array con un altro Operazioni array ordinato InsertSort Inserisce un elemento in un array ordinato Ricerca Cerca un elemento uguale al campione(al sample) in un array ordinato SearchGreat Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione(il sample) in un array ordinato SearchLess Ricerca di un elemento con un valore inferiore rispetto al valore del campione nell'array ordinato SearchGreatOrEqual Ricerca di un elemento con un valore maggiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato SearchLessOrEqual Ricerca di un elemento con un valore inferiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato SearchFirst Ricerche il primo elemento pari al campione nell' array ordinato SearchLast Ricerche l'ultimo elemento pari al campione nell'array ordinato Input/output Save Salva array di dati nel file Load Carica i dati dell'array dal file Type Ottiene il tipo identificatore array

Metodi ereditati dalla classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Metodi ereditati dalla classe CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Gli array della classe CObject hanno applicazione pratica (comprese tutte le classi della libreria standard).

Ad esempio, considerare le opzioni per array bidimensionali:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- crea array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- crea subarrays

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- riempie array

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- crea array OK

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- use elementi array

}

}

delete array;

}

La classe ha un meccanismo di controllo della memoria dinamica, quindi state attenti quando si lavora con elementi dell'array.

Il meccanismo di gestione della memoria può essere attivato/disattivato con il metodo FreeMode (bool). Per impostazione predefinita, il meccanismo è attivato.

Di conseguenza, ci sono due opzioni per trattare con la classe CArrayObj:

1. Meccanismo di gestione della memoria è abilitata. (default)

In questo caso, CArrayObj assume responsabilità di rilasciare la memoria utilizzata per gli elementi dopo la loro rimozione dall'array. Un programma personalizzato non dovrebbe rilasciare gli elementi dell'array.

Esempio:

int i;

//--- crea un array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- riempie elementi dell' array

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- fa qualcosa

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- azioni eseguite con l'elemento

. . .

}

//--- rimuove l'array con gli elementi

delete array;

2. Il meccanismo di gestione della memoria è disabilitato.

In questo caso, CArrayObj non è responsabile per deallocazione della memoria degli elementi dopo la loro rimozione dall' array. Inoltre, il programma utente deve rilasciare gli elementi dell'array.

Esempio: