- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CArrayObj
La Classe CArrayObj è una classe di array dinamico di puntatori ad istanze di CObject e delle sue classi derivate.
Descrizione
La Classe CArrayObj offre la possibilità di lavorare con un array dinamico di puntatori a istanze di CObject e di sue classi derivate. Questo permette di lavorare sia con array dinamici multidimensionali di tipi di dati primitivi e con strutture di dati che hanno un'organizzazione più complessa di dati.
La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.
Ci sono certe sottigliezze della classe CArrayObj.
Dichiarazione
class CArrayObj : public CArray
Titolo
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CArrayObj
Discendenti diretti
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Ottiene la flag della gestione della memoria
Imposta la flag di gestione della memoria
Controllo della memoria
Alloca memoria per aumentare la grandezza dell'array
Imposta una nuova (più piccolo) grandezza dell'array
Cancella l'array con piena deallocazione della sua memoria (ma non i suoi elementi).
Creazione di un nuovo elemento
virtual CreateElement
Crea un nuovo elemento di un array nella posizione specificata
Aggiunta metodi
Aggiunta elemento alla fine dell'array
Aggiunta elemento alla fine dell'array
Inserisce un elemento alla posizione specificata nell array
Inserisce in un array elementi di un altro array dalla posizione specificata
Copia gli elementi di un array in un altro
Update methods
Cambia l'elemento alla posizione array specificata
Sposta un elemento da una data posizione nell'array per l'offset specificato
Metodi eliminazione
Ottiene l'elemento dalla posizione specificata e lo rimuove dall'array
Rimuove l'elemento dalla posizione specificata dell'arrat
Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array
Rimuovere tutti gli elementi dell'array senza il rilascio della memoria array
Metodi d'accesso
Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array
Confronta i metodi
Confronta l'array con un altro
Operazioni array ordinato
Inserisce un elemento in un array ordinato
Cerca un elemento uguale al campione(al sample) in un array ordinato
Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione(il sample) in un array ordinato
Ricerca di un elemento con un valore inferiore rispetto al valore del campione nell'array ordinato
Ricerca di un elemento con un valore maggiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato
Ricerca di un elemento con un valore inferiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato
Ricerche il primo elemento pari al campione nell' array ordinato
Ricerche l'ultimo elemento pari al campione nell'array ordinato
Input/output
Salva array di dati nel file
Carica i dati dell'array dal file
Ottiene il tipo identificatore array
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Gli array della classe CObject hanno applicazione pratica (comprese tutte le classi della libreria standard).
Ad esempio, considerare le opzioni per array bidimensionali:
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
Subtleties #
La classe ha un meccanismo di controllo della memoria dinamica, quindi state attenti quando si lavora con elementi dell'array.
Il meccanismo di gestione della memoria può essere attivato/disattivato con il metodo FreeMode (bool). Per impostazione predefinita, il meccanismo è attivato.
Di conseguenza, ci sono due opzioni per trattare con la classe CArrayObj:
1. Meccanismo di gestione della memoria è abilitata. (default)
In questo caso, CArrayObj assume responsabilità di rilasciare la memoria utilizzata per gli elementi dopo la loro rimozione dall'array. Un programma personalizzato non dovrebbe rilasciare gli elementi dell'array.
Esempio:
int i;
2. Il meccanismo di gestione della memoria è disabilitato.
In questo caso, CArrayObj non è responsabile per deallocazione della memoria degli elementi dopo la loro rimozione dall' array. Inoltre, il programma utente deve rilasciare gli elementi dell'array.
Esempio:
int i;