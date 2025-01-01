CiBearsPower

CiBearsPower è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Bears Power.

Descrizione

Classe CiBearsPower prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Bears Power.

Dichiarazione

class CiBearsPower: public CIndicator

Titolo

#include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiBearsPower

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi MaPeriod Restituisce il periodo di averaging Create Create Crea l'indicatore Accesso ai dati Main Restituisce i dati del buffer Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale