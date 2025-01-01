- Handle
CIndicator
CIndicator は MQL5 標準ライブラリに含まれている全てのテクニカル指標の基本クラスです。
説明
CIndicator クラスは派生クラスの MQL5 API テクニカル指標関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CIndicator: public CSeries
タイトル
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
継承階層
CIndicator
直接子孫
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
クラスメソッド
|
属性
|
|
指標ハンドルを取得します。
|
指標の状態を取得します。
|
値指標のハンドルを解放するフラグを設定します。
|
作成
|
|
指標を作成します。
|
新しいバッファサイズを設定します。
|
データアクセスメソッド
|
|
指標バッファからデータを複製します。
|
データ更新メソッド
|
|
指標のデータを更新します。
|
最安値と最高値の検索
|
|
配列の指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。
|
配列の指定された範囲内の最小要素の値とインデックスを取得します。
|
配列の指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。
|
配列の指定された範囲内の最大要素の値とインデックスを取得します。
|
列挙の変換
|
|
ENUM_MA_METHOD 列挙の値を文字列として取得します。
|
ENUM_APPLIED_PRICE 列挙の値を文字列として取得します。
|
ENUM_APPLIED_VOLUME 列挙の値を文字列として取得します。
|
チャートの操作
|
|
チャートに指標を追加します。
|
チャートから指標を削除します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
派生クラス
- CiAC
- CiAD
- CiADX
- CiADXWilder
- CiAlligator
- CiAMA
- CiAO
- CiATR
- CiBands
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiBWMFI
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDEMA
- ）CiDeMarker
- CiEnvelopes
- CiForce
- CiFractals
- CiFrAMA
- CiGator
- CiIchimoku
- CiMA
- CiMACD
- CiMFI
- CiMomentum
- CiOBV
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiSAR
- CiStdDev
- CiStochastic
- CiTEMA
- CiTriX
- CiVIDyA
- CiVolumes
- CiWPR