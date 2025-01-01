ドキュメントセクション
CIndicator

CIndicator は MQL5 標準ライブラリに含まれている全てのテクニカル指標の基本クラスです。

説明

CIndicator クラスは派生クラスの MQL5 API テクニカル指標関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CIndicator: public CSeries

タイトル

  #include <Indicators\Indicator.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

直接子孫

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

クラスメソッド

属性

 

Handle

指標ハンドルを取得します。

Status

指標の状態を取得します。

FullRelease

値指標のハンドルを解放するフラグを設定します。

作成

 

Create

指標を作成します。

BufferResize

新しいバッファサイズを設定します。

データアクセスメソッド

 

GetData

指標バッファからデータを複製します。

データ更新メソッド

 

Refresh

指標のデータを更新します。

最安値と最高値の検索

 

Minimum

配列の指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。

MinValue

配列の指定された範囲内の最小要素の値とインデックスを取得します。

Maximum

配列の指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。

MaxValue

配列の指定された範囲内の最大要素の値とインデックスを取得します。

列挙の変換

 

MethodDescription

ENUM_MA_METHOD 列挙の値を文字列として取得します。

PriceDescription

ENUM_APPLIED_PRICE 列挙の値を文字列として取得します。

VolumeDescription

ENUM_APPLIED_VOLUME 列挙の値を文字列として取得します。

チャートの操作

 

AddToChart

チャートに指標を追加します。

DeleteFromChart

チャートから指標を削除します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

派生クラス

 