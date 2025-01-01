DocumentazioneSezioni
GetData

Ottiene l'elemento specificato del buffer specificato dell'indicatore. Refresh() dovrebbe essere chiamato per lavorare con i dati recenti prima di utilizzare il metodo.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // numero buffer
   const int  index           // indice(index)
   ) const

Parametri

buffer_num

[in] Numero buffer Indicatore.

index

[in] Indice dell'elemento buffer indicatore.

Valore di ritorno

valore - successo, EMPTY_VALUE - non può ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati dal buffer dell'indicatore per posizione e numero di partenza.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // posizione
   const int      count,          // numero
   const int      buffer_num,     // numero buffer
   double&        buffer[]        // array
   ) const

Parametri

start_pos

[in] La posizione di partenza del buffer indicatore .

count

[in] Numero di elementi del buffer indicatore.

buffer_num

[in] Numero di buffer dell'indicatore.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

Numero dei valori dell' indicatore ricevuti dal buffer indicatore specificato - successo, altrimenti -1.

GetData

Ottiene i dati dal buffer indicatore per tempo di inizio e numero.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // orario d'inizio
   const int       count,          // ammontare
   const int       buffer_num,     // numero buffer
   double&         buffer[]        // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Elemento indicatore buffer ora di inizio.

count

[in] Numero di elementi del buffer indicatore.

buffer_num

[in] Numero di buffer dell'indicatore.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

Numero dei valori degli indicatori ricevuti dal buffer specificato, altrimenti -1.

GetData

Ottiene i dati dal buffer indicatore per orario di inizio e di fine.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // orario d'inizio
   const datetime  stop_time,      // orario di fine
   const int       buffer_num,     // numero di buffer
   double&         buffer[]        // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer indicatore.

stop_time

[in] Orario dell'elemento finale del buffer indicatore.

buffer_num

[in] Numero di buffer dell'indicatore.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

Numero dei valori degli indicatori ricevuti dal buffer specificato - successo, altrimenti -1.