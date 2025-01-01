- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
- BarsCalculated
GetData
Ottiene l'elemento specificato del buffer specificato dell'indicatore. Refresh() dovrebbe essere chiamato per lavorare con i dati recenti prima di utilizzare il metodo.
|
double GetData(
Parametri
buffer_num
[in] Numero buffer Indicatore.
index
[in] Indice dell'elemento buffer indicatore.
Valore di ritorno
valore - successo, EMPTY_VALUE - non può ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati dal buffer dell'indicatore per posizione e numero di partenza.
|
int GetData(
Parametri
start_pos
[in] La posizione di partenza del buffer indicatore .
count
[in] Numero di elementi del buffer indicatore.
buffer_num
[in] Numero di buffer dell'indicatore.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
Numero dei valori dell' indicatore ricevuti dal buffer indicatore specificato - successo, altrimenti -1.
GetData
Ottiene i dati dal buffer indicatore per tempo di inizio e numero.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Elemento indicatore buffer ora di inizio.
count
[in] Numero di elementi del buffer indicatore.
buffer_num
[in] Numero di buffer dell'indicatore.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
Numero dei valori degli indicatori ricevuti dal buffer specificato, altrimenti -1.
GetData
Ottiene i dati dal buffer indicatore per orario di inizio e di fine.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer indicatore.
stop_time
[in] Orario dell'elemento finale del buffer indicatore.
buffer_num
[in] Numero di buffer dell'indicatore.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
Numero dei valori degli indicatori ricevuti dal buffer specificato - successo, altrimenti -1.