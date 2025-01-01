DocumentazioneSezioni
CiAO 

CiAO

CiAO è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Awesome Oscillator.

Descrizione

La Classe CiAO prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Awesome Oscillator.

Dichiarazione

   class CiAO: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAO

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce l'elemento del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription