CiAO
CiAO è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Awesome Oscillator.
Descrizione
La Classe CiAO prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Awesome Oscillator.
Dichiarazione
class CiAO: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiAO
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
|
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
|
Restituisce l'elemento del buffer
|
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription