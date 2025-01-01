- Handle
CIndicator
CIndicator é uma classe base para indicadores técnicos da biblioteca padrão MQL .
Descrição
A classe CIndicator possibilita o acesso simplificado a todos os seus descendentes das funções dos indicadores técnicos API MQL5.
Declaração
|
class CIndicator: public CSeries
Título
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Hierarquia de herança
CIndicator
Descendentes diretos
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Obtém o manipulador do indicador.
|
Obtém o estado do indicador.
|
Define um flag para liberar o manipulador do indicador.
|
Criação
|
|
Cria os indicadores
|
Define novo tamanho de buffer
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Copiando os dados do buffer de indicador
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
Atualiza dados do indicador
|
Encontrando Valores Min/Máx
|
|
Obtém o índice do elemento mínimo de buffer especificado em intervalo determinado.
|
Obtém o valor e índice do elemento mínimo de buffer especificado num intervalo determinado.
|
Obtém o índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado.
|
Obtém o valor e índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado
|
Conversão de Enumeradores
|
|
Obtém o valor do enumerador ENUM_MA_METHOD como string
|
Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE como string
|
Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como string
|
Trabalhando com gráficos
|
|
Adiciona o indicador no gráfico
|
Exclui o indicador do gráfico
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
