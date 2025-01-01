CIndicator

CIndicator é uma classe base para indicadores técnicos da biblioteca padrão MQL .

Descrição

A classe CIndicator possibilita o acesso simplificado a todos os seus descendentes das funções dos indicadores técnicos API MQL5.

Declaração

class CIndicator: public CSeries

Título

#include <Indicators\Indicator.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator Descendentes diretos CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Métodos de classe

Atributos Handle Obtém o manipulador do indicador. Status Obtém o estado do indicador. FullRelease Define um flag para liberar o manipulador do indicador. Criação Create Cria os indicadores BufferResize Define novo tamanho de buffer Métodos de Acesso aos Dados GetData Copiando os dados do buffer de indicador Métodos de Atualização dos Dados Refresh Atualiza dados do indicador Encontrando Valores Min/Máx Minimum Obtém o índice do elemento mínimo de buffer especificado em intervalo determinado. MinValue Obtém o valor e índice do elemento mínimo de buffer especificado num intervalo determinado. Maximum Obtém o índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado. MaxValue Obtém o valor e índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado Conversão de Enumeradores MethodDescription Obtém o valor do enumerador ENUM_MA_METHOD como string PriceDescription Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE como string VolumeDescription Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como string Trabalhando com gráficos AddToChart Adiciona o indicador no gráfico DeleteFromChart Exclui o indicador do gráfico

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Métodos herdados da classe CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort Métodos herdados da classe CArrayObj FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast Métodos herdados da classe CSeries Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

As classes derivadas: