CIndicator é uma classe base para indicadores técnicos da biblioteca padrão MQL .

Descrição

A classe CIndicator possibilita o acesso simplificado a todos os seus descendentes das funções dos indicadores técnicos API MQL5.

Declaração

   class CIndicator: public CSeries

Título

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Descendentes diretos

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Métodos de classe

Atributos

 

Handle

Obtém o manipulador do indicador.

Status

Obtém o estado do indicador.

FullRelease

Define um flag para liberar o manipulador do indicador.

Criação

 

Create

Cria os indicadores

BufferResize

Define novo tamanho de buffer

Métodos de Acesso aos Dados

 

GetData

Copiando os dados do buffer de indicador

Métodos de Atualização dos Dados

 

Refresh

Atualiza dados do indicador

Encontrando Valores Min/Máx

 

Minimum

Obtém o índice do elemento mínimo de buffer especificado em intervalo determinado.

MinValue

Obtém o valor e índice do elemento mínimo de buffer especificado num intervalo determinado.

Maximum

Obtém o índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado.

MaxValue

Obtém o valor e índice do elemento máximo de buffer especificado em intervalo determinado

Conversão de Enumeradores

 

MethodDescription

Obtém o valor do enumerador ENUM_MA_METHOD como string

PriceDescription

Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE como string

VolumeDescription

Obtém o valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como string

Trabalhando com gráficos

 

AddToChart

Adiciona o indicador no gráfico

DeleteFromChart

Exclui o indicador do gráfico

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

