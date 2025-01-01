DocumentazioneSezioni
FreeMode

Ottiene la flag di della gestione della memoria.

bool  FreeMode() const

Valore di ritorno

Flag della gestione della memoria.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::FreeMode()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- ottiene la flag mode free
   bool array_free_mode=array.FreeMode();
   //--- elimina array
   delete array;
  }