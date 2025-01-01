CiMA
CIMA è una classe destinata per usare l'indicatore tecnico Moving Average.
Descrizione
La classe CIMA fornisce la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Moving Average
Dichiarazione
|
class CiMA: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiMA
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Restituisce lo slittamento orizzontale
|
Restituisce il metodo di calcolo della media
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription