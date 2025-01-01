SearchGreatOrEqual

La ricerca di un elemento con un valore maggiore o uguale al valore del campione nel vettore ordinato.

int SearchGreatOrEqual(

CObject* element

) const

Parametri

element

[in] L'elemento camptione da cercare nell'array.

Valore di ritorno

La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.

Esempio: