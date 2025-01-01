DocumentazioneSezioni
At

Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array.

CObject*  At(
   int  pos      // posizione 
   )

Parametri

pos

[in] Posizione dell'elemento desiderato nell'array.

Valore di ritorno

Il valore dell'elemento - successo, NULL- si è tentato di ottenere un elemento di una posizione inesistente.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::At(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiunge elementi
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      CObject *result=array.At(i);
      if(result==NULL)
        {
         //--- Errore di lettura dall'array
         printf("Ottiene l'elemento dell'array");
         delete array;
         return;
        }
      //--- usa elemento
      //--- . . .
     }
   delete array;
  }