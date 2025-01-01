//--- esempio per CArrayObj::At(int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiunge elementi

//--- . . .

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *result=array.At(i);

if(result==NULL)

{

//--- Errore di lettura dall'array

printf("Ottiene l'elemento dell'array");

delete array;

return;

}

//--- usa elemento

//--- . . .

}

delete array;

}