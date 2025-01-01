- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Shutdown
Cancella l'array con piena deallocazione di memoria per esso (ma non per i suoi elementi).
|
bool Shutdown()
Valore di ritorno
true - successo, false - è avvenuto un errore.
Nota
Se la gestione della memoria è attivata, la memoria degli elementi eliminati viene deallocata.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::Shutdown()