Cancella l'array con piena deallocazione di memoria per esso (ma non per i suoi elementi).

bool  Shutdown()

Valore di ritorno

true - successo, false - è avvenuto un errore.

Nota

Se la gestione della memoria è attivata, la memoria degli elementi eliminati viene deallocata.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- shutdown array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Errorde dello Shutdown");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }