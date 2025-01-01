CiEnvelopes
CiEnvelopes è una classe destinata all'utilizzo dell' indicatore tecnico Envelopes.
Descrizione
La Classe CiEnvelopes prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Envelopes.
Dichiarazione
class CiEnvelopes: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Trend.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiEnvelopes
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce lo slittamento orizzontale
Restituisce il metodo di calcolo della media
Restituisce la deviazione
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
Create
|
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
|
Restituisce i dati del buffer della linea superiore
Restituisce i dati del buffer della linea più bassa
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription