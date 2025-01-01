CiADX
CiADX è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Average Directional Index.
Descrizione
classe CiADX fornisce la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Average Directional Index.
Dichiarazione
|
class CiADX: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiADX
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea principale
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea +DI
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea -DI
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription