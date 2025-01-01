DocumentazioneSezioni
CiADX

CiADX è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Average Directional Index.

Descrizione

classe CiADX fornisce la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Average Directional Index.

Dichiarazione

   class CiADX: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiADX

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce l'elemento di buffer della linea principale

Plus

Restituisce l'elemento di buffer della linea +DI

Minus

Restituisce l'elemento di buffer della linea -DI

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription