VolumeDescription Converte il valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME in una stringa. string VolumeDescription( const int val // valore ) const Parametri val [In] Valore della conversione. Valore di ritorno La stringa corrispondente al valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME.