MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorVolumeDescription 

VolumeDescription

Converte il valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME in una stringa.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // valore
   ) const

Parametri

val

[In] Valore della conversione.

Valore di ritorno

La stringa corrispondente al valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME.