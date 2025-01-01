DocumentazioneSezioni
CiVolumes

CiVolumes è una classe destinata per l'utilizzo dell'indicatore tecnico Volumes.

Descrizione

La Classe CiVolumes prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Volumi(volumes).

Dichiarazione

   class CiVolumes: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Volumes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiVolumes

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Applied

Restituisce il tipo di volume da applicare

Metodo Create

 

Create

Crea l'indicatore

Data Access Methods

 

Main

Restituisce i dati del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription