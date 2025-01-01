CiVolumes
CiVolumes è una classe destinata per l'utilizzo dell'indicatore tecnico Volumes.
Descrizione
La Classe CiVolumes prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Volumi(volumes).
Dichiarazione
class CiVolumes: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiVolumes
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il tipo di volume da applicare
Metodo Create
Crea l'indicatore
Data Access Methods
Restituisce i dati del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription