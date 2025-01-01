MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorRefresh HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChartBarsCalculated Refresh Aggiorna i dati degli indicatori. E' consigliabile chiamare il metodo prima di utilizzare GetData(). virtual void Refresh( int flags=OBJ_ALL_PERIODS // flags ) Parametri flags=OBJ_ALL_PERIODS [in] Flags di aggiornamento timeframe. GetData Minimum