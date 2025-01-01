DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorRefresh 

Refresh

Aggiorna i dati degli indicatori. E' consigliabile chiamare il metodo prima di utilizzare GetData().

virtual void  Refresh(
   int  flags=OBJ_ALL_PERIODS      // flags
   )

Parametri

flags=OBJ_ALL_PERIODS

[in] Flags di aggiornamento timeframe.