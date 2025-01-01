DocumentazioneSezioni
Class CObject è la classe base per la costruzione di una libreria standard MQL5.

Descrizione

La Classe CObject consente a tutti i suoi discendenti di far parte di una lista collegata. Inoltre, sono identificati un certo numero di metodi virtuali per l'ulteriore attuazione nelle classi discendenti.

Dichiarazione

   class CObject

Titolo

   #include <Object.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

Discendenti diretti

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Prev

Ottiene il valore dell' elemento precedente

Prev

Imposta il valore dell' elemento precedente

Next

Ottiene il valore dell'elemento successivo

Next

Imposta l'elemento successivo

Confronta i metodi

 

virtual Compare

Restituisce il risultato del confronto con un altro oggetto

Input/output

 

virtual Save

Scrive oggetto in un file

virtual Load

Legge l'oggetto dal file

virtual Type

Restituisce il tipo di oggetto

 