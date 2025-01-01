Basic Class CObject
Class CObject è la classe base per la costruzione di una libreria standard MQL5.
Descrizione
La Classe CObject consente a tutti i suoi discendenti di far parte di una lista collegata. Inoltre, sono identificati un certo numero di metodi virtuali per l'ulteriore attuazione nelle classi discendenti.
Dichiarazione
class CObject
Titolo
#include <Object.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CObject
Discendenti diretti
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Ottiene il valore dell' elemento precedente
Imposta il valore dell' elemento precedente
Ottiene il valore dell'elemento successivo
Imposta l'elemento successivo
Confronta i metodi
virtual Compare
Restituisce il risultato del confronto con un altro oggetto
Input/output
virtual Save
Scrive oggetto in un file
virtual Load
Legge l'oggetto dal file
virtual Type
Restituisce il tipo di oggetto