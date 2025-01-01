- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Crea un nuovo elemento dell'array nella posizione specificata.
|
bool CreateElement(
Parametri
index
[in] Posizione in cui si desidera creare un nuovo elemento.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso creare un elemento.
Nota
Metodo CreateElement(int) nella classe CArrayObj restituisce sempre false e non esegue alcuna azione. Se necessario, il metodo CreateElement(int) dovrebbe essere attuato in una classe derivata.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::CreateElement(int)