CreateElement

Crea un nuovo elemento dell'array nella posizione specificata.

bool  CreateElement(
   int  index      // posizione
   )

Parametri

index

[in] Posizione in cui si desidera creare un nuovo elemento.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso creare un elemento.

Nota

Metodo CreateElement(int) nella classe CArrayObj restituisce sempre false e non esegue alcuna azione. Se necessario, il metodo CreateElement(int) dovrebbe essere attuato in una classe derivata.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- riempie array
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Errore creazione elemento");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }
