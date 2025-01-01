CiStochastic
CiStochastic è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Stochastic Oscillator.
Descrizione
La Classe CiStochastic prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Stochastic Oscillator.
Dichiarazione
|
class CiStochastic: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiStochastic
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo medio per la linea %K
|
Restituisce il periodo medio per la linea %D
|
Restituisce il periodo di slowing
|
Restituisce il metodo di calcolo della media
|
Tipo di prezzo da applicare (Low/High o Close/Close)
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati buffer della linea principale
|
Restituisce i dati del buffer della linea signal
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription