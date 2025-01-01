DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriOscillatoriCiStochastic 

CiStochastic

CiStochastic è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Stochastic Oscillator.

Descrizione

La Classe CiStochastic prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Stochastic Oscillator.

Dichiarazione

   class CiStochastic: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Kperiod

Restituisce il periodo medio per la linea %K

Dperiod

Restituisce il periodo medio per la linea %D

Slowing

Restituisce il periodo di slowing

MaMethod

Restituisce il metodo di calcolo della media

PriceField

Tipo di prezzo da applicare (Low/High o Close/Close)

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce i dati buffer della linea principale

Signal

Restituisce i dati del buffer della linea signal

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

