CiFractals
CiFractals è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Fractals.
Descrizione
La Classe CiFractals prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Fractals.
Dichiarazione
|
class CiFractals: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiFractals
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati del buffer superiore
|
Restituisce i dati del buffer inferiore
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription