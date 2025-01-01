DocumentazioneSezioni
CiFractals

CiFractals è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Fractals.

Descrizione

La Classe CiFractals prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Fractals.

Dichiarazione

   class CiFractals: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiFractals

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Upper

Restituisce i dati del buffer superiore

Lower

Restituisce i dati del buffer inferiore

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription