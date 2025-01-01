CiRSI
CIRSI è una classe destinata per usare l'indicatore tecnico Relative Strength Index.
Descrizione
La Classe CIRSI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Relative Strength Index.
Dichiarazione
class CiRSI: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiRSI
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce l'elemento del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription