CiRSI

CIRSI è una classe destinata per usare l'indicatore tecnico Relative Strength Index.

Descrizione

La Classe CIRSI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Relative Strength Index.

Dichiarazione

   class CiRSI: public CIndicator

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiRSI

I Metodi della Classe per Gruppi

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

Crea l'indicatore

Main

Restituisce l'elemento del buffer

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription