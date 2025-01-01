- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Resize
Imposta una nuova (più piccola) grandezza dell'array.
|
bool Resize(
Parametri
size
[in] Nuova grandezza dell'array.
Valore di ritorno
true - successo, false - c'è stato un tentativo di impostare la grandezza inferiore a zero.
Nota
La modifica della grandezza dell' array consente di utilizzare la memoria in modo ottimale. Gli elementi eccessivi sulla destra vengono perduti. La memoria degli elementi persi viene rilasciata o meno a seconda della modalità di gestione della memoria.
Per ridurre la frammentazione della memoria, la modifica della grandezza dell'array è realizzata con uno step precedentemente fornito attraverso il metodo di Step(int), o 16 (default).
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::Resize(int)