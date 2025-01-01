- Handle
MaxValue
Restituisce il valore dell'elemento massimo del buffer specificato in un intervallo specificato.
|
double MaxValue(
Parametri
buffer_num
[in] Numero Buffer in cui cercare il valore.
start
[In] Indice iniziale di range di ricerca .
count
[in] Grandezza del reange di ricerca (numero di elementi).
index
[out] Riferimento alla variabile per memorizzare il valore dell'indice dell'elemento trovato.
Valore di ritorno
Il valore dell'elemento massimo del buffer specificato in un intervallo specificato.
Nota
L'indice dell' elemento massimo del buffer è memorizzato per riferimento indice.