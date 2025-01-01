- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
CIndicator
CIndicator 是 MQL5 标准库中的所有技术指标类的基准类。
描述
CIndicator 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 技术指标函数。
声明
|
class CIndicator: public CSeries
标称库文件
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
继承体系
CIndicator
直接分支
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
类方法
|
属性
|
|
获取指标的句柄。
|
获取指标的状态。
|
设置释放指标句柄的标志。
|
创建
|
|
创建指标
|
设置新的缓存区大小
|
数据访问方法
|
|
从指标的缓存区拷贝数据
|
数据更新方法
|
|
更新指标的数据
|
查询最小/最大值
|
|
获取指定范围指定缓存区的最小元素索引。
|
获取指定范围指定缓存区的最小元素的值和索引。
|
获取指定范围指定缓存区的最大元素索引。
|
获取指定范围指定缓存区的最大元素值和索引。
|
枚举转换
|
|
获取 ENUM_MA_METHOD 枚举值的字符串描述
|
获取 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举值的字符串描述
|
获取 ENUM_APPLIED_VOLUME 枚举值的字符串描述
|
操作图表
|
|
在图表上加入指标
|
从图表上删除指标
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
派生类:
- CiAC
- CiAD
- CiADX
- CiADXWilder
- CiAlligator
- CiAMA
- CiAO
- CiATR
- CiBands
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiBWMFI
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDEMA
- CiDeMarker
- CiEnvelopes
- CiForce
- CiFractals
- CiFrAMA
- CiGator
- CiIchimoku
- CiMA
- CiMACD
- CiMFI
- CiMomentum
- CiOBV
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiSAR
- CiStdDev
- CiStochastic
- CiTEMA
- CiTriX
- CiVIDyA
- CiVolumes
- CiWPR