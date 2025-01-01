文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CIndicator 

CIndicator

CIndicator 是 MQL5 标准库中的所有技术指标类的基准类。

描述

CIndicator 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 技术指标函数。

声明

   class CIndicator: public CSeries

标称库文件

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

直接分支

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

类方法

属性

 

Handle

获取指标的句柄。

Status

获取指标的状态。

FullRelease

设置释放指标句柄的标志。

创建

 

创建

创建指标

BufferResize

设置新的缓存区大小

数据访问方法

 

GetData

从指标的缓存区拷贝数据

数据更新方法

 

Refresh

更新指标的数据

查询最小/最大值

 

Minimum

获取指定范围指定缓存区的最小元素索引。

MinValue

获取指定范围指定缓存区的最小元素的值和索引。

Maximum

获取指定范围指定缓存区的最大元素索引。

MaxValue

获取指定范围指定缓存区的最大元素值和索引。

枚举转换

 

MethodDescription

获取 ENUM_MA_METHOD 枚举值的字符串描述

PriceDescription

获取 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举值的字符串描述

VolumeDescription

获取 ENUM_APPLIED_VOLUME 枚举值的字符串描述

操作图表

 

AddToChart

在图表上加入指标

DeleteFromChart

从图表上删除指标

派生类:

 