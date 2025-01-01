- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Classi base ed ausiliarie dell indicatore tecnico e timeseries
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di classi base ed ausiliarie di indicatore tecnico e TimeSeries e la descrizione delle corrispondenti componenti della libreria standard MQL5.
|
Classe/gruppo
|
Descrizione
|
Classe buffer dello storico dello spread
|
Classe buffer dello storico dei prezzi d'apertura
|
Classe buffer dello storico del volume tick
|
Classe buffer dello storico volume real
|
Classe base del buffer di dati di tipo double
|
Classe buffer dello storico dei prezzi barra
|
Classe buffer dei di High della barra
|
Classe buffer dei di Low della barra
|
Classe buffer dei di Close della barra
|
Classe buffer dell'indicatore Tecnico
|
Classe di base per l'accesso ai dati timeseries
|
Classe di base per l'accesso ai dati dei prezzi
|
Classe base dell' indicatore tecnico
|
Collezione Indicatore tecnico e timeseries
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CObject