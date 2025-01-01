DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi Base 

Classi base ed ausiliarie dell indicatore tecnico e timeseries

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di classi base ed ausiliarie di indicatore tecnico e TimeSeries e la descrizione delle corrispondenti componenti della libreria standard MQL5.

Classe/gruppo

Descrizione

CSpreadBuffer

Classe buffer dello storico dello spread

CTimeBuffer

Classe buffer dello storico dei prezzi d'apertura

CTickVolumeBuffer

Classe buffer dello storico del volume tick

CRealVolumeBuffer

Classe buffer dello storico volume real

CDoubleBuffer

Classe base del buffer di dati di tipo double

COpenBuffer

Classe buffer dello storico dei prezzi barra

CHighBuffer

Classe buffer dei di High della barra

CLowBuffer

Classe buffer dei di Low della barra

CCloseBuffer

Classe buffer dei di Close della barra

CIndicatorBuffer

Classe buffer dell'indicatore Tecnico

CSeries

Classe di base per l'accesso ai dati timeseries

CPriceSeries

Classe di base per l'accesso ai dati dei prezzi

CIndicator

Classe base dell' indicatore tecnico

CIndicators

Collezione Indicatore tecnico e timeseries

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare