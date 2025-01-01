DocumentazioneSezioni
CiAlligator 

CiAlligator

CiAlligator è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Alligator.

Descrizione

La Classe CiAlligator prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Alligator.

Dichiarazione

   class CiAlligator: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAlligator

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

JawPeriod

Restituisce il periodo medio per la linea di Jaws

JawShift

Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Jaws

TeethPeriod

Restituisce il periodo medio per la linea Teeth

TeethShift

Restituisce lo slittamento orizzontale della linea Teeth

LipsPeriod

Restituisce il periodo medio per la linea Lips

LipsShift

Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Lips

MaMethod

Restituisce il metodo di calcolo della media

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Jaw

Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Jaws

Teeth

Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Teeth

Lips

Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Lips

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription