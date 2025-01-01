CiAlligator
CiAlligator è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Alligator.
Descrizione
La Classe CiAlligator prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Alligator.
Dichiarazione
|
class CiAlligator: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiAlligator
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo medio per la linea di Jaws
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Jaws
|
Restituisce il periodo medio per la linea Teeth
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea Teeth
|
Restituisce il periodo medio per la linea Lips
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Lips
|
Restituisce il metodo di calcolo della media
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Jaws
|
Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Teeth
|
Restituisce i dati di buffer del buffer della linea Lips
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription