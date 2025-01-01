MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChartBarsCalculated BufferResize Imposta la grandezza dei buffer indicatore. virtual bool BufferResize( const int size // grandezza(size) ) Parametri size [in] Dimensione nuova del buffer. Valore di ritorno true - successo, altrimenti - false. Nota Tutti gli indicatori del buffer hanno la stessa grandezza. Create GetData