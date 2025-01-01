DocumentazioneSezioni
Imposta la grandezza dei buffer indicatore.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // grandezza(size)
   )

Parametri

size

[in] Dimensione nuova del buffer.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false.

Nota

Tutti gli indicatori del buffer hanno la stessa grandezza.