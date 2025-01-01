DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCSeries 

CSeries

CSeries è una classe di base per l'accesso ai dati timeseries della Libreria Standard.

Descrizione

La Classe CSeries fornisce l'accesso semplificato a tutte le funzioni generali MQL5 API relative al lavoro con i dati serie per tutti i suoi discendenti (TimeSeries e classi indicatore).

Dichiarazione

   class CSeries: public CArrayObj

Titolo

   #include <Indicators\Series.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Discendenti diretti

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Name

Ottiene il nome di timeseries o indicatore

BuffersTotal

Ottiene il numero di buffer di timeseries o indicatore

Timeframe

Ottiene la flag timeframe di timeseries o indicatore

Symbol

Ottiene il simbolo della timeseries o indicatore

Period

Ottiene il periodo di timeseries o indicatore

RefreshCurrent

Imposta/resetta il flag di aggiornamento dei dati correnti

Accesso ai dati

 

virtual BufferResize

Imposta la grqandezza del buffer di timeseries o indicatore

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna i dati di timeseries o indicatore

PeriodDescription

Trasforma ENUM_TIMEFRAMES in una stringa

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast