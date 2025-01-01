CSeries
CSeries è una classe di base per l'accesso ai dati timeseries della Libreria Standard.
Descrizione
La Classe CSeries fornisce l'accesso semplificato a tutte le funzioni generali MQL5 API relative al lavoro con i dati serie per tutti i suoi discendenti (TimeSeries e classi indicatore).
Dichiarazione
|
class CSeries: public CArrayObj
Titolo
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CSeries
Discendenti diretti
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene il nome di timeseries o indicatore
|
Ottiene il numero di buffer di timeseries o indicatore
|
Ottiene la flag timeframe di timeseries o indicatore
|
Ottiene il simbolo della timeseries o indicatore
|
Ottiene il periodo di timeseries o indicatore
|
Imposta/resetta il flag di aggiornamento dei dati correnti
|
Accesso ai dati
|
|
virtual BufferResize
|
Imposta la grqandezza del buffer di timeseries o indicatore
|
Aggiornamento dei dati
|
|
virtual Refresh
|
Aggiorna i dati di timeseries o indicatore
|
Trasforma ENUM_TIMEFRAMES in una stringa
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast