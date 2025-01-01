DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriOscillatoriCiOsMA 

CiOsMA

CiOsMA è una classe destinata per l'indicatore tecnico Moving Average of Oscillator (MACD histogram).

Descrizione

La Classe CiOsMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati della media mobile dell' indicatore tecnico Moving Average of Oscillator (MACD histogram).

Dichiarazione

   class CiOsMA: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiOsMA

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

FastEmaPeriod

Restituisce il periodo medio del fast EMA

SlowEmaPeriod

Restituisce il periodo medio per lo slow EMA

SignalPeriod

Restituisce il periodo medio della linea di segnale

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce l'elemento del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription