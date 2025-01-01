CiOsMA
CiOsMA è una classe destinata per l'indicatore tecnico Moving Average of Oscillator (MACD histogram).
Descrizione
La Classe CiOsMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati della media mobile dell' indicatore tecnico Moving Average of Oscillator (MACD histogram).
Dichiarazione
|
class CiOsMA: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiOsMA
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo medio del fast EMA
|
Restituisce il periodo medio per lo slow EMA
|
Restituisce il periodo medio della linea di segnale
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce l'elemento del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription