CArray

La Classe CArray è la classe base di un array dinamico di variabili.

Descrizione

La Classe CArray è destinata ad operare su array dinamico di variabili: allocazione della memoria, ordinamento, e lavorao con i file.

Dichiarazione

   class CArray : public CObject

Titolo

   #include <Arrays\Array.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

Discendenti diretti

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Step

Ottiene la grandezza di incremento dell'array

Step

Imposta la grandezza di incremento dell'array

Totale

Ottiene il numero di elementi nell'array

Disponibile

Ottiene il numero di elementi liberi dell' array che sono disponibili senza allocazione di memoria aggiuntiva

Max

Ottiene la grandezza massima possibile dell'array senza riallocazione di memoria

IsSorted

Ottiene la flag dell'array da ordinare utilizzando la modalità di ordinamento specificato

SortMode

Ottiene la modalità di ordinamento per un array

Metodi Pulisci

 

Clear

Elimina tutti gli elementi dell'array, senza rilascio di memoria

Metodi di ordinamento

 

Sort

Ordina un array per l'opzione specificata

Input/output

 

virtual Save

Salva array di dati in un file

virtual Load

Carica i dati array da un file

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 