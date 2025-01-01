CArray
La Classe CArray è la classe base di un array dinamico di variabili.
Descrizione
La Classe CArray è destinata ad operare su array dinamico di variabili: allocazione della memoria, ordinamento, e lavorao con i file.
Dichiarazione
|
class CArray : public CObject
Titolo
|
#include <Arrays\Array.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CArray
Discendenti diretti
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene la grandezza di incremento dell'array
|
Imposta la grandezza di incremento dell'array
|
Ottiene il numero di elementi nell'array
|
Ottiene il numero di elementi liberi dell' array che sono disponibili senza allocazione di memoria aggiuntiva
|
Ottiene la grandezza massima possibile dell'array senza riallocazione di memoria
|
Ottiene la flag dell'array da ordinare utilizzando la modalità di ordinamento specificato
|
Ottiene la modalità di ordinamento per un array
|
Metodi Pulisci
|
|
Elimina tutti gli elementi dell'array, senza rilascio di memoria
|
Metodi di ordinamento
|
|
Ordina un array per l'opzione specificata
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
Salva array di dati in un file
|
virtual Load
|
Carica i dati array da un file