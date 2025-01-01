CiBWMFI
CiBWMFI è una classe destinata all'utilizzo del Market Facilitation Index per indicatore tecnico Bill Williams.
Descrizione
La Classe CiBWMFI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati del Market Facilitation Index per indicatore Bill Williams.
Dichiarazione
|
class CiBWMFI: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiBWMFI
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il tipo di volume da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription