CiOBV è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico On Balance Volume.

Descrizione

LA Classe CiOBV prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore On Balance Volume.

Dichiarazione

class CiOBV: public CIndicator

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiOBV

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi Applied Restituisce il tipo di volume da applicare Create Create Crea l'indicatore Accesso ai dati Main Restituisce i dati del buffer Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale