CiOBV
CiOBV è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico On Balance Volume.
Descrizione
LA Classe CiOBV prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore On Balance Volume.
Dichiarazione
class CiOBV: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiOBV
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il tipo di volume da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce i dati del buffer
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription