MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Ottiene la rappresentazione in formato stringa specificata enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. string PeriodDescription( const int val=0 // valore ) Parametri val=0 [in] Valore da convertire. Valore di ritorno La rappresentazione in formato stringa specificata enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. Nota Se il valore non è specificato o uguale a zero, timeframe dellei timeseries o indicatore vengono trasformati in una stringa. Refresh CPriceSeries