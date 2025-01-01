PeriodDescription

Ottiene la rappresentazione in formato stringa specificata enumerazione ENUM_TIMEFRAMES.

string PeriodDescription(

const int val=0

)

Parametri

val=0

[in] Valore da convertire.

Valore di ritorno

La rappresentazione in formato stringa specificata enumerazione ENUM_TIMEFRAMES.

Nota

Se il valore non è specificato o uguale a zero, timeframe dellei timeseries o indicatore vengono trasformati in una stringa.