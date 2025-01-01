DocumentazioneSezioni
Create

Crea l'indicatore del tipo specificato con i parametri specificati.

bool  Create(
   const string           symbol,         // simbolo
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // periodo
   const ENUM_INDICATOR   type,           // tipo
   const int              num_params,     // numero di parametri
   const MqlParam&        params[]        // array di parametri
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo dell'indicatore.

period

[in]  Timefframe dell'indicatore (enumerazione ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  Tipo dell'indicatore (enumerazione ENUM_INDICATOR).

num_params

[in] Numero di parametri dell'indicatore.

params

[in] Riferimento ai parametri dell'array dell'indicatore.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.