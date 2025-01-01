- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
- BarsCalculated
Create
Crea l'indicatore del tipo specificato con i parametri specificati.
|
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo dell'indicatore.
period
[in] Timefframe dell'indicatore (enumerazione ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Tipo dell'indicatore (enumerazione ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Numero di parametri dell'indicatore.
params
[in] Riferimento ai parametri dell'array dell'indicatore.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.