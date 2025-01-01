CiGator
CiGator è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Gator Oscillator.
Descrizione
La Classe CiGator prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Gator Oscillator.
Dichiarazione
|
class CiGator: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiGator
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo medio per la linea di Jaws
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Jaws
|
Restituisce il periodo medio per la linea Teeth
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea Teeth
|
Restituisce il periodo medio per la linea Lips
|
Restituisce lo slittamento orizzontale della linea di Lips
|
Restituisce il metodo di calcolo della media
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Metodo Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Data Access Methods
|
|
Restituisce i dati del buffer superiore
|
Restituisce i dati del buffer inferiore
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription