CiTEMA
CITEMA è una classe destinata per l'uso dell' indicatore tecnico Triple Exponential Moving Average.
Descrizione
LA Classe CITEMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Triple Exponential Moving Average.
Dichiarazione
|
class CiTEMA: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiTEMA
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Restituisce lo slittamento orizzontale
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription