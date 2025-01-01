- TenkanSenPeriod
CiIchimoku
CiIchimoku è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Ichimoku Kinko Hyo.
Descrizione
La Classe CiIchimoku prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.
Dichiarazione
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiIchimoku
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo TenkanSen
|
Restituisce il periodo KijunSen
|
Restituisce il periodo SenkouSpanB
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea TenkanSen
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea KijunSen
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanA
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanB
|
Restituisce l'elemento di buffer della linea ChikouSpan
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription