DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori di TrendCiIchimoku 

CiIchimoku

CiIchimoku è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Ichimoku Kinko Hyo.

Descrizione

La Classe CiIchimoku prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.

Dichiarazione

   class CiIchimoku: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

TenkanSenPeriod

Restituisce il periodo TenkanSen

KijunSenPeriod

Restituisce il periodo KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Restituisce il periodo SenkouSpanB

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

TenkanSen

Restituisce l'elemento di buffer della linea TenkanSen

KijunSen

Restituisce l'elemento di buffer della linea KijunSen

SenkouSpanA

Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanA

SenkouSpanB

Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanB

ChinkouSpan

Restituisce l'elemento di buffer della linea ChikouSpan

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription