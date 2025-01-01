FontGet

Retourne les paramètres actuels de la police de caractères.

void FontGet(

string& name,

int& size,

uint& flags,

uint& angle

);

Paramètres

name

[out] Référence à une variable pour retourner le nom de la police de caractères.

size

[out] Référence à une variable pour retourner la taille de la police de caractères.

flags

[out] Référence à une variable pour retourner les flags de la police de caractères.

angle

[out] Référence à une variable pour retourner l'angle de pente de la police de caractères.