Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasFontGet 

FontGet

Retourne les paramètres actuels de la police de caractères.

void  FontGet(
   string&  name,      // nom
   int&     size,      // taille
   uint&    flags,     // flags
   uint&    angle      // angle d'inclinaison
   );

Paramètres

name

[out]  Référence à une variable pour retourner le nom de la police de caractères.

size

[out]  Référence à une variable pour retourner la taille de la police de caractères.

flags

[out]  Référence à une variable pour retourner les flags de la police de caractères.

angle

[out]  Référence à une variable pour retourner l'angle de pente de la police de caractères.