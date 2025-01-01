DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasShowFlags 

ShowFlags (méthode Get)

Retourne la visibilité des élements du graphique.

 bool  ShowFlags()

Valeur de Retour

Visibilité des élements du graphique.

ShowFlags (méthode Set)

Définit la visibilité des élements du graphique.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // flag
   )

Paramètres

flags

[in] Visibilité des éléments du graphique.