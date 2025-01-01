ShowFlags (méthode Get)

Retourne la visibilité des élements du graphique.

bool ShowFlags()

Valeur de Retour

Visibilité des élements du graphique.

ShowFlags (méthode Set)

Définit la visibilité des élements du graphique.

void ShowFlags(

const uint flags,

)

Paramètres

flags

[in] Visibilité des éléments du graphique.