DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasCircle 

Circle

Dessine un cercle

void  Circle(
   int         x,       // Coordonnée X
   int         y,       // Coordonnée Y
   int         r,       // rayon
   const uint  clr      // couleur
   );

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X du centre du cercle.

y

[in]  Coordonnée Y du centre du cercle.

r

[in]  Rayon du cercle.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.