Attach

Récupère la ressource graphique d'un objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Crée une ressource graphique pour un objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Paramètres

chart_id

[out] Identifiant du graphique.

objname

[in] Nom de l'objet graphique.

width

[in] Largeur de l'image dans la ressource.

height

[in] Hauteur de l'image dans la ressource.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Méthode de traitement du canal alpha. Le canal alpha est ignoré par défaut.

Valeur de Retour

true — en cas de succès, false - en cas d'échec à attacher l'objet.