- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Attach
Récupère la ressource graphique d'un objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.
|
bool Attach(
Crée une ressource graphique pour un objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.
|
bool Attach(
Paramètres
chart_id
[out] Identifiant du graphique.
objname
[in] Nom de l'objet graphique.
width
[in] Largeur de l'image dans la ressource.
height
[in] Hauteur de l'image dans la ressource.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Méthode de traitement du canal alpha. Le canal alpha est ignoré par défaut.
Valeur de Retour
true — en cas de succès, false - en cas d'échec à attacher l'objet.